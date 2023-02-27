現代人重視養生，為了擁有健康體魄，努力減肥想要甩掉體脂肪，對此，減重醫師蕭捷健指出，常有學員抱怨「明明就吃很少，怎麼還是瘦不下來？」他坦言，正是因為吃太少，所以才會瘦不了，尤其是關鍵營養素攝取過少；另外，他也分享如何讓代謝回升，突破減重瓶頸。

蕭捷健在臉書粉專發文分析減肥困難的5大原因，首先是吃太少，此時身體會以為你遇到飢荒，因而降低代謝，導致減重進入停滯。尤其當蛋白質攝取過少，身體會發出強烈的飢餓感，這是因為除了維持肌肉代謝，生病的時候，身體也需要免疫球蛋白來抵抗病毒，若是蛋白質吃不夠，身體就會覺得我們營養不良，都不吃的話很容易減到肌肉，之後回復正常飲食，脂肪補上來，反而比本來更胖。

其次是不吃澱粉，蕭捷健指出，身體就像一台油電混合車，可以燃燒脂肪和肝醣以產生能量，而長期不吃澱粉，就只剩下一個引擎在運轉，時間一長，代謝會變差，也會出現掉髮、荷爾蒙失調、排便不順等問題。因此每周至少需要3～4天吃澱粉，尤其在身體活動量大的那一天攝取，還能夠加強身體代謝澱粉的能力。

第三是做不喜歡的運動，蕭捷健坦言，運動要跟約會一樣，結束後能期待下一次，然而很多人買了健身房的教練課，被操得要死要活，就像恐怖情人約會一樣，上完之後就再也不去了。雖然重量訓練對增肌減脂效果最好，但還是做自己喜歡的運動更重要。

第四是熬夜，蕭捷健表示，人體睡不到7小時，荷爾蒙就會出問題，當壓力荷爾蒙皮質醇上升，生長激素也會亂掉，使得晚上無法好好燃燒脂肪，還會促使白天食慾增加，更容易餓、也更容易吸收。

第五則是沒有放心享受美食，蕭捷健指出，很多飲食法會將食物區分好壞，導致許多人吃了壞食物後產生愧疚感，但又很難抗拒這些食物。事實上，薯條、蛋糕等食物，不是不能吃，而是要把主導權抓回來，把你的選擇留給最好的味道。

蕭捷健建議，不妨利用「82法則」，一餐裡有80％都是瘦蛋白和蔬菜等健康食物，有20％是任何你想吃的東西；或是一周裡選2～3天，挑一餐吃任何你想吃的東西，按照計畫執行，把愧疚感變成獎勵和行為增強。