墨西哥成千上萬民眾周日走上街頭，抗議總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）削減獨立選舉機構權力，認為這些變化威脅到民主；歐布拉多堅決否認這一指控。

歐布拉多多次抨擊該機構腐敗且效率低下，墨西哥國會於上周批准了對國家選舉機構（INE）的重大改革。

該項改革將削減INE的預算和工作人員。有爭議的改組準備提交墨西哥最高法院，致使反對該項改革的民眾走上街頭。

來自墨西哥城的58歲心理學家埃切瓦里亞（Veronica Echevarria）參加了抗議活動，她說她擔心歐布拉多對INE的全面改革，認為他試圖控制該國的選舉以便繼續掌權。她戴著一頂印有「把手從INE上拿開」（Hands off the INE）字樣的帽子說，「我們正在為捍衛我們的民主而戰」。

她周日早上和許多身穿粉紅色、標誌著INE衣服的抗議者，從墨西哥城的改革大道（Paseo de la Reforma）遊行到憲法廣場（Zocalo）。社交媒體上的影像片段顯示，人們接近廣場時舉著標語，上面寫著「放開我的選票」。

政治分析人士認為，INE在墨西哥創建多元民主體制方面發揮了關鍵作用，該體制在2000年結束了該國數十年的一黨統治。

幫助組織抗議活動的反對派領袖貝朗扎蘭（Fernando Belaunzaran）表示，政府提出的改革削弱了選舉制度，並增加了許多爭議，恐會影響2024年總統選舉結果。貝朗扎蘭說，「通常情況下，總統會試圖在他們的繼任過程中保持可管理性和穩定性，但總統正在製造不確定性。他在玩火。」墨西哥總統只能任期六年。

貝朗扎蘭周日在一條推文中表示，將在100多個城市舉行遊行。

69歲的歐布拉多是一位左翼分子，他聲稱自己在2018年大選中輕而易舉地取得壓倒性勝利，他認為INE機構過於昂貴，而且偏向於他的對手。

該機構否認了這一點。根據INE的說法，總統的改革違反了憲法，限制了選舉機構的獨立性，並削減了數千個致力於維護選舉進程的工作崗位，導致舉行自由公正的選舉變得更加困難。

歐布拉多還削弱了其他自治機構，他認為這些機構為監督總統權力，耗盡公共資金，還對他的政治計劃懷有敵意。他說，他對INE的改組可為墨西哥每年節省1.5億美元。上周，他稱INE是「反民主的」機構，是統治精英的工具，並指責它煽動選舉舞弊。

民意調查顯示，總統的民族復興運動（MORENA）在短短幾年內成為墨西哥的主導力量，是贏得2024年大選的熱門關鍵。抗議INE改革的民眾認為，歐布拉多不相信MORENA能夠在不干涉選舉過程的情況下保住權力，因此把手伸到了INE。

貝朗扎蘭和抗議者的目標，是讓抗議人潮填滿墨西哥城的憲法廣場，該廣場毗鄰總統府，具有政治意義。