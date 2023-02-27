彰化縣連續2年新生兒出生率全國第一，除了縣府勤發補助外，各地鄉鎮公所也加碼，不過日前北斗鎮公所提案，要將生育津貼從1萬提高到3萬遭鎮代會否決，原因是認為效果有限，前鎮長楊麗香在臉書po文，大嘆「念天地之悠悠，獨創然而涕下」，替現任鎮長老公李玄在抱不平。

楊麗香在臉書表示，現在人的經濟壓力大，生養一胎孩子兩年內公所補助5萬4000元，平均每月補助2250元，對於經濟較不理想的年輕人來說不無小補，現在鎮庫還有一億多元，一年花1290萬元在年輕族群養兒育女的補助上面有何不可。

貼文引發鄉民熱議，吸引上百網友按讚留言。(翻攝楊麗香臉書／吳建輝彰化傳真)

楊麗香無奈表示，難道這是錯的政策嗎？長輩80歲、90歲的敬老禮金提高到2000元3000元，讓北斗鎮的長輩更幸福，感備尊崇感不對嗎，不解為何這2個百姓福利政策代表會都不予通過；貼文引發鄉民熱議，吸引上百網友按讚留言。

北斗鎮長李玄在表示，少子化是國安問題，考量公庫財源都沒問題的情況下提案，每胎生育禮金提高到3萬，3胞胎10萬；每月新生兒1000元生育補助到2歲，依目前北斗每年新生兒數量來算，這2項預算每年僅在多花約1500多萬，不解為何鎮代會不支持。

北斗鎮代會主席陳世凱、與副主席劉國卿則表示，今年中央補發統籌分配款2000多萬才有錢發生育津貼，不代表未來年年都有前發放，應該優先使用在公共設施維護上；鎮代張美芳也說，有些人是將戶口留在北斗領津貼，但根本不住北斗，因此認為效果有限。