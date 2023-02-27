南投立委補選在即，國民黨文傳會主委洪孟楷、立法委員王鴻薇、副主委林家興今向民進黨和民進黨南投立委補選候選人蔡培慧提出三問：一挺萊豬、擋疫苗還要擋南投農產外銷？二徐定禎有要接中辦執行長嗎？三蔡培慧敢不敢公開說不接農委會主委？並質疑民進黨政府無心在當前缺蛋、缺電、缺水、缺藥的危機，心思全放在南投輔選，將民生需求放在兩旁。

林家興首指出，行政院中部辦公室執行長在蔡培慧辭職後已經懸缺1年，到現在中辦網站上還是只有副執行長，「民進黨在等一個人回鍋？」南投地方質疑，蔡培慧已空降過南投2次，這次選舉是第3次，每次選輸都回去當中辦執行長，是否這次選輸又要回去？民進黨在被質疑後，才傳出要任命前苗栗縣立委候選人徐定禎接任中辦執行長，民進黨應說清楚。

「一席監督力量都不能少」洪孟楷表示，民進黨去年敗選之後，無心施政，導致現在缺蛋、缺水、缺電、缺藥、缺工等五缺問題嚴重。而農委會主委陳吉仲是農務的主要主管機關，難辭其咎，他質疑陳吉仲放任自己業務不管，全心在南投輔選，所以國內當前面臨缺蛋危機根本不是天災而是人禍，因為主管的陳吉仲無心農務，都在輔選？令民眾無法接受。

洪孟楷強調，光二月份陳吉仲就到南投三次，當前雞蛋蛋價飆漲，缺蛋危機嚴重之際，陳吉仲江責任推給禽流感或天災，實是上根本是不務正業，沒有心思放在雞蛋的供應上，卻去幫候選人站台輔選，這是缺蛋危機蔓延的主要因素。

王鴻薇則表示，現在的內閣是國事如麻，缺蛋、缺水、缺電、缺工、缺藥等問題嚴重，但陳建仁剛接閣揆「民生需求放兩邊，為黨輔選擺中間」。她質疑，陳有時間到南投幫蔡培慧輔選，有無到蛋農的養雞場視察？此外，陳建仁有到南部視察水情嗎？至於缺藥問題，陳建仁是否找食藥署商量處理？長期用藥者買不到用藥，還有閒情逸致去輔選蔡培慧？