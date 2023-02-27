身為陣中少數打過世界棒球經典賽經驗的旅日好手宋家豪，這次將率領中華隊牛棚，為球隊築起強力後防，他認為這屆中華隊確實與過去有很大的不同，「大家都是有腳程的，可以造成守備壓力，用速度去壓迫。」他也對中華隊十分有信心，「像餅總講的，只要減少失誤就能提升贏球機會。」

宋家豪與陳冠宇、江少慶是有過經典賽經驗的投手，但再次為國出征宋家豪角色也從先發轉往後援，要帶領中華隊牛棚投手鞏固後防。他表示，經過這幾次熱身賽實戰，對投球節奏已慢慢掌握，「調整的已經差不多了。」

宋家豪昨天在與中信兄弟的熱身賽登板1局、無失分，因自己守備失誤讓對手上壘，「昨天狀況性演練不錯，在壘上有人時有辦法壓制，目前各種球種上都有達到自己想要的效果。」至於球速部分雖然還未到最佳，但他更在乎能壓制打者的感覺，相信正式開打、進到高張力比賽時速度會起來。

昨天中午古巴先與富邦悍將進行熱身賽，這次古巴陣中也有多名日職球員，宋家豪就曾在日本碰過第4棒的戴斯派耶（Alfredo Despaigne），「他力量真的很大。對到中心打者盡量不要有失投球出現，他們都是有能力把球扛出大牆的，不失投當然很難，但就盡量把失誤降到最低。」

宋家豪認為，昨天古巴隊看起來也還在調整，正式賽一定會很不一樣，現在就是透過情蒐去了解打者，可能從揮棒軌跡去了解設定的球種，「最主要是不要讓他們上壘，有串連機會，他們戰術滿活用的，只要壘上有人時戰術就很多。」