老鷹隊27日宣布史奈德（Quin Snyder）接任總教練，球團與他簽約5年（包含2022-23剩餘球季），史奈德預計本周對戰巫師可出賽。老鷹幾天前才開除了總教練麥克米蘭（Nate McMillan），他雖是戰績不佳的主因（29勝30敗），陣中主力控衛崔楊（Trae Young）同時遭到不少批評。

史奈德執教爵士8個球季，留下372勝264敗，連續6季闖進季後賽，整體而言相當成功，他在2022年離去之前，傳言湖人就想要挖角他去當總教練。他入圍過兩次年度最佳教練（2018、2021），擅長擋拆戰術，也精於防守對手的擋拆。

爵士在連續6年季後賽失利之後決定打掉重組，總教練史奈德離去，主力戰將米契爾（Donovan Mitchell）被賣到騎士隊，戈貝爾（Rudy Gobert）在重磅交易案被賣到灰狼組成雙塔。米契爾本季在騎士飆出生涯單場新高71分，騎士暫時高居東區第4名。重組的爵士由總教練哈迪（Will Hardy）領軍，31勝31負暫居西區老八，戰績還贏過第9名的灰狼。

老鷹目前31勝30負是東區老八，還有很大希望爭取季後賽席位，傳言老鷹打算在今年夏天賣掉崔楊，史奈德面臨的可能是未來的全面重組，所以一口氣獲得5年合約。崔楊過去4季場均都在25分以上，不過他上個球季才首度入選聯盟第三隊。