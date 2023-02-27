網路社群「黑色豪門企業」近日釋出一段影片，1名阿伯在228連假期間，到高雄蓮池潭觀光，不料看見有遊客在進行水上活動時，疑似破壞荷花生態，氣得他凍未條，破口大罵「你不要這樣子，我報警喔」對此，主管機關高市觀光局稍早也回應了。

「黑色豪門企業」PO出這段40秒影片，時間在2月26日傍晚5時許拍攝，標題為「為何要下去破壞」，由於正值連假期間，吸引遊客聚集，阿伯高分貝與遊客唇槍舌戰，引發不少路人圍觀。（擷取自「黑色豪門企業社群」）

「黑色豪門企業」PO出這段40秒影片，時間在2月26日傍晚5時許拍攝，標題為「為何要下去破壞」，由於正值連假期間，吸引遊客聚集，阿伯高分貝與遊客唇槍舌戰，引發不少路人圍觀。

影片中可見阿伯對著正進行水上活動的遊客怒斥，「你們破壞荷花」、「你們要遵守規則，這裡人家是荷花，你們這樣就破壞掉了」，雖然遊客一度急著想解釋「我們在這邊不會破壞到」，但阿伯怒氣難耐怒罵「不要狡辯了」。

對此，高市觀光局維護管理科長王讚豐回應，高市府實施還河於民政策，蓮池潭開放民眾自由下水遊玩，但呼籲民眾遊憩時，能兼顧水面植栽及相關設施，後續觀光局會在下水點設相關告示提醒民眾。

蓮池潭為高雄著名觀光勝地，今年高雄燈會也才剛在此圓滿落幕。（柯宗緯翻攝）

高雄旅遊網指出，位於左營區的蓮池潭，南鄰龜山、北倚半屏山，清朝時期因潭中遍植荷花，每逢夏季清香四溢，素有「泮水荷香」美譽，成為清代的鳳山八景之一；池畔的指標性建築「龍虎塔」，讓人感受到東方宗教文化的震撼，曾被美國有線電視CNN特別推薦，今年高雄燈會也才剛在此圓滿落幕。