威力彩連續11期槓龜，今(27)日晚間開獎的頭獎預估上看9億元，讓許多民眾躍躍欲試，希望能在一夜致富。有彩券行業者透露，有車廠員工集資12萬電腦選號包牌，希望可以提高中獎率。

根據ETtoday報導，士林夜市飛來發彩券行業者黃偉祺受訪時表示，有車廠員工集資12萬，由電腦選號包牌，並喊出：「期待加薪，不如靠自己、靠運氣」，因威力彩連續槓龜，頭獎越堆越高讓包牌客不斷出籠。

黃偉祺並分享兩種熱門的威力彩買法，首先是花800元包牌，意思是第2區採用包號的方法，把1至8號全部買下來，再搭配電腦選號買第1區，藉由「以小搏大」包牌的買法來提高中獎機率。

另一種則是「5600元包全餐」，這種做法最常見的是把第1區38個數字選定7個號碼，同時包下第2區8個號碼，藉此拉高中獎機率。業者也提醒彩迷不要過度投注，應該量力而為。

值得關注的是，威力彩頭獎已連11摃，本期（27日）預估銷售新台幣3至3.3億元，頭獎上看9億元。派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準