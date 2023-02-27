太陽能光電公司規畫在雲林縣口湖鄉謝厝村設置電廠升壓站，引發村民疑慮，公司答應暫停施工，但近日村民發現光電公司進行坑洞回填工程，公司解釋基於安全考量先回填再停工，謝厝村長謝依芩27日表示她向公司反映村民意見，卻被認為是帶頭反對，檢調人員不斷來關切，希望與公司持續溝通取得共識。

睿日光電公司去年底在口湖鄉進行太陽光電工程，本月21日針對發電廠升壓站在謝厝村舉行說明會，謝厝村長謝依芩、與會村民全都反對興建，認為升壓站電磁波可能影響健康、臨近自來水廠恐汙染水源，要求先停工再溝通，光電公司從善如流，希望與地方取得共識。

謝依芩表示，光電公司答應停工，但村民這幾天卻發現工地仍有大型車輛進出，進行坑洞回填作業，根本不像停工狀態，質疑光電公司沒有遵守承諾偷施工，在各種疑慮尚未解決前，堅決反對再施工。

光電公司則解釋，因工地坑洞深達3、4米，且停工前須依工序作後續處理以確保安全，並非偷偷施工。此工程是能源局為發展綠能的案子，過程完全依法申請，為了能如期在今年6月底完工，會持續與村民協商共創雙贏。

謝依芩指出，光電公司去年曾在下崙舉行說明會，但謝厝很多村民都不知道有這項工程，因此相當擔心，她把村民意見告知光電公司，並沒有聚眾抗爭，卻引來檢調、政風單位關切，令她感到恐慌，大家並不反對發展光電，只是希望了解更多相關細節，確保自身安全。