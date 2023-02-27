112年中華民國體操協會理事長盃全國兒童體操錦標賽今天在台北市仁愛國中進行開幕典禮，理事長鄭勝次表示，主要目的是先吸引小朋友的興趣，然後再找尋可塑人才，希望能為台灣體操界找到新的明日之星。

這次理事長盃兒童體操賽吸引了全國700位喜愛體操的小朋友參賽，大多數的小朋友是以俱樂部選手參加，但仍有部分是長期扎根的學校組隊參賽，當中又以台北長春國小為最，因此目前就讀國小三年級的陳荺晞小朋友就包辦了女子組四面金牌，優異表現獲得滿場掌聲。

陳荺晞的母親表示，「荺晞是在2021年東京奧運看了李智凱等多位國內位大哥哥比賽之後突然說想要練體操，而且態度很堅決，因此我們立刻將她轉學到有體操隊的長春國小，雖然只練習1年，但這段時間她進步得很快，尤其是她不怕練習帶來的辛苦，讓身為家長的我們非常感動，也鼓勵她繼續努力追尋自己的夢想。」

長春國小體操隊教練黃泑瑜說，荺晞是一位很能吃苦的小朋友，現在的實力已經接近競技選手了，但不會立刻讓她挑選專項，希望她能全面均衡發展，到最後才會讓她決定合適的項目，。

陳荺晞在國小三年級公開組分別拿下小彈翻床、跳板、地板三項金牌，最終再以39.725分，擊敗史波奇兒童科學體適能蔡欣芸小朋友，摘下全能冠軍。對於為什麼想要練體操，陳免靦腆笑稱，「電視上看起來那些小姐姐們都很漂亮啊！所以我也想要像他們一樣成為體操選手。」

會不會害怕摔倒？陳荺晞說，「我不怕，反而很喜歡彈跳翻轉的感覺，希望有朝一日也能成為奧運國手，為國爭光！」