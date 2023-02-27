王少偉在衛視中文台《一袋女王》分享曾被先斬後奏的不舒服經驗。他說18歲去工地打工一個月，終於賺到錢買了一台屬於自己的摩托車，有位要好的學弟天天纏著他想借摩托車，王少偉先以他沒有駕照婉拒，後來學弟要考駕照想借車練習，王少偉就大方借他，結果不到一個月新車就被偷，等警察打電話來，王少偉才知道原來是學弟借車的時候，趁機偷打鑰匙把車子偷走，王少偉氣說，車被偷就有如現在另一半被偷。

王少偉說對男生來說，如果18歲能擁有一台屬於自己的摩托車，是多麼光榮的一件事。所以18歲一到，他就立刻跟家人說要買摩托車，家人也同意了，但要他自己打工存錢，王少偉為了存夠錢買摩托車，18歲暑假都跟著做水泥工的鄰居去工地打工，每天站在10幾樓高的鷹架上，一手握著鷹架一手擦拭外牆，辛苦一個月後終於賺到買摩托的車錢。

開學後，王少偉騎著當時風靡一時的摩托車上學，果然讓他立刻成為全校萬眾矚目的焦點，他說當時有位學弟看到他騎車上學十分帥氣，天天追問他可不可以借騎機車，而且是見到一次、問一次，王少偉一方面覺得新車捨不得，再加上學弟沒有駕照所以更不可能借他，但因為學弟跟他很要好，王少偉就承諾等他18歲考上駕照，摩托車就借他騎。

有天，學弟跟王少偉說要準備考駕照，於是想借摩托車去練習場練習，王少偉心想學弟只是在練習場騎，不會被警察臨檢，於是就答應借給他，後來陸陸續續有其他人來借，王少偉都以沒有駕照回絕。沒想到新車買不到一個月，還沒享受夠驕傲的感覺，王少偉就驚覺摩托車被偷了，他說當下心情晴天霹靂，「車被偷就有如現在另一半被偷一樣」，失魂落魄、情緒低到極點，最後只能趕緊去警局報案，當初借車的學弟還幫忙到處找。

過一陣子後警察局打給王少偉，說那個學弟因為無照駕駛還騎著贓車被臨檢攔下，一問之下這才知道，原來學弟趁借車的時候，偷偷打了一份備用鑰匙，趁機把摩托車偷走。王少偉到警局後，學弟說因為太愛那台摩托車所以才偷走，當場道歉，但王少偉實在無法原諒學弟的行為，就跟他漸行漸遠，後來學弟還有帶著水果來家裡道歉，但王少偉覺得自己是信任學弟才會借他車，學弟卻用偷車來回報他，實在傷他太深真的無法原諒。本集將於2月28日(二)晚上10點衛視中文台播出。