新北29歲翁姓男子在20日下午1時許，騎車與友人三貼外出時，因未戴安全帽遭警方上前盤查，過程中翁嫌趁隙丟皮包而鬆脫露出槍械一角，被員警發現當場將人上銬逮捕，被警方依涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

翁男當時未戴安全帽，騎車另載2人「三貼」，抵達位在三重區仁愛街425巷附近的友人家時，正巧被執行巡邏勤務的員警發現，結果被攔查時翁男神色緊張，面對員警詢問也閃爍其詞，更數次試圖將皮包藏在身後，然而種種舉動反而欲蓋彌彰，更引起警方的疑心。

正當員警想要查看皮包時，翁男趕緊供稱皮包是友人的，並要將皮包丟給友人，沒想到包包丟歪掉到地上，順勢被警方撿起，結果藏在皮包裡的槍械當場露餡，確認皮包內部藏有改造手槍1把及子彈5顆後，立即將翁男逮捕。

警方將查扣的槍枝交由新北市警局鑑識中心性能檢測，判斷槍枝具殺傷力的可能性大，後續送交警政署刑事警察局複驗，而翁男則依違反槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦，並積極追查槍枝來源及是否涉及其他刑事案件。