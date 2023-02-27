三對三街頭籃球鬥牛廣為人知，但羽球三對三或許對多數人來說很陌生，這是流傳在羽球界的「隱藏玩法」，也是Red Bull運動員戴資穎的私藏訓練遊戲。Red Bull將戴資穎運動生活延展出的羽球趣味競賽，打造成新型態的羽球賽事——「Red Bull鬥拍」，將展開北中南巡迴預賽，最終決賽優勝隊伍於4月8日登上戴資穎家鄉舞台－高雄衛武營，與戴資穎來場「鬥拍」，賽事門票將於3月8日起於ibon售票系統開賣。

羽球是全世界最快的球拍運動，而一顆羽球、一張網、六支球拍的三對三對決，是最能展現羽球好手敏捷與團隊合作的玩法，也是Red Bull運動員戴資穎平常訓練時的調劑與日常，Red Bull將此打造成新型態賽事－「Red Bull鬥拍」，邀請更多人來體驗鬥拍樂趣。

Red Bull運動員戴資穎表示：「對我來說，『鬥拍』不只能訓練反應速度與疾速手感，更重要的是它可以有更多的來回與刺激性，這是單雙打做不到的事情！」她更補充道，「希望大家能跳脫正規比賽的單雙打限制，一起來嘗試更刺激的『鬥拍』，讓羽球更好玩！」

Red Bull鬥拍的場地與規則與國際雙打羽球相同，為增添比賽樂趣，特別增加遊戲規則，以戴資穎的招牌動作「假動作、網前短球、四角拉吊、滑拍」為發想概念，設計出觸地禁止區（T-corner），向戴資穎靈巧多變的球技致敬，比賽隊伍擊中對手場地內的觸地禁止區得2分，追求感受戴資穎比賽挑戰網前時間差、速度節奏變化取分的進攻機會。

Red Bull鬥拍將於4月8日在高雄衛武營戶外劇場舉辦總決賽，不僅打造全新的羽球觀賽體驗，更邀請球迷們一睹小戴有別於單打時的英姿，聯手YouTuber蔡哥及羽壇新星郭冠麟，對戰全台最強「鬥拍」隊伍，感受新型態羽球賽的熱血快感。

3月4日至3月18日於全台北中南巡迴三場邀請制預賽，各區冠軍將晉級4月8日的總決賽，最後贏家隊伍將能與Red Bull運動員戴資穎隊伍一較高下。決賽當天除了能見識到小戴和YouTuber蔡哥及羽壇新星郭冠麟挑戰最強隊伍，現場還邀請到扯鈴世界冠軍「扯鈴至尊」趙志翰、Red Bull 3 Style台灣冠軍DJ DINPEI、以及世界級街舞團體IP LOCKER表演。