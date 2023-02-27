今（27日）為連假第3日，上午8時國道5號已啟動蘇澳至石碇北向各入口匝道儀控，10時48分啟動北上主線儀控，並緊縮匝道儀控，北返車潮逐漸增加，預估午後將湧現更多車潮，壅塞情形持續至深夜始能紓解；蘇花路廊目前整體順暢。

國道5號預估午後將湧現更多車潮，壅塞情形持續至深夜始能紓解。（宜蘭縣警察局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

警方指出，昨日下午3時起國道5號及蘇花改已出現首波北返車潮，車多長時間壅塞，雪隧最長回堵達5.5公里，頭城及宜4交流道車流直至凌晨0時30分才恢復順暢；今預估壅塞情形持續至深夜才能紓解。

因應大量北返車潮，宜蘭縣警察局已於國道5號交流道及蘇花改沿線加強警民力部署，全力投入交通疏導工作，尖峰時段可改走台9線至坪林再接國道5號，也可利用0至5時國道全線暫停收費時段，避開壅塞車潮。

公路總局指出，今蘇花路廊整體運行順暢，目前南下與北上每小時交通量維持約300至400輛，而北上方向交通量有逐漸顯著的趨勢，預估午後崇德地區將湧現北返車潮，而連假第4天為北返最繁忙的時段，請用路人提早出發避開尖峰時段。