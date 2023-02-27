烏克蘭名模瑞莎2008年到台灣出演電視劇紅遍亞洲，2020年重拾體操專業，成立韻律體操隊，培育台灣選手，怎料隔年遭到惡意指控，老公Mike在網路上反擊回應，卻被對方提告，如今判決出爐，讓剛回台灣的瑞莎感到又空虛又失望。

瑞莎成立瑞星韻律體操隊已將近3年，日前也帶隊到愛沙尼亞參賽，獲得了不錯的成績，但在2021年遭到別的團隊發文指控「撿其他教練的心血」，Mike為了保護她，也在貼文留言區批評該團隊教練和選手「智障」、「肥得像豬一樣」，如今被判定「公然侮辱罪」，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

而瑞莎今日剛好帶隊回台灣，剛下飛機就看到新聞，於是也發文回應此事件，回憶到這是個很痛的傷口，當時非常難過，好幾天都待在房間裡，也不想跟任何人說話，也抱歉讓家人擔心。對於老公的反擊，她坦言是近期才知道，「一開始也不敢相信，因為沒有看過老公罵過人」，事後Mike也覺得很後悔，沒有控制好情緒。

此外，瑞莎表示該團隊要繼續對Mike提出民事訴訟，讓她哀嘆：「每一件發生的事情，遇到的人都是讓我們學習，雖然現在非常空虛，非常失望，但我要加油。」同時也覺得可惜，因為下飛機的第一件事不是分享選手們的好表現。