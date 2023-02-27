新冠疫情發生2年多來，全民與口罩形影不離，讓家長擔心嬰幼兒和大人溝通都隔著口罩，是否會影響語言發展？竹北市東元綜合醫院兒童神經內科醫師郭憶霆建議家長及主要照顧者以「3T原則」，幫助孩子學習語言更完整。

郭憶霆說明「3T原則」，是主要照顧者透過共情關注（Tune in），專注孩子正在關注的事物，針對那些事物多說一點（Talk more），耐心等候孩子回應，期待可以輪流說話（Take turns）。

郭憶霆說，教導孩子認識情緒方面，可以利用圖文並茂的繪本，透過有趣的故事和畫面，引導孩子理解各種情緒。

同時，還可以多敘述或討論情緒（媽媽現在好開心！）詢問孩子的心情（寶寶你也覺得快樂嗎？）連結具體事件（媽媽看到你的笑容也感到開心），以積極互動和豐富的詞彙，促進孩童有學習動機與成就感。

「嬰幼兒對於疫情的影響，比我們想得更有彈性和適應性！」郭憶霆指出，臨床上並沒有太多家長擔心口罩對嬰兒語言學習的影響，親密關係的強連結，才是影響嬰幼兒學習的主因。

去年國外研究發現，因為防疫措施，使主要照顧者有更多時間陪伴，嬰兒在語言技巧及社會情緒發展，並沒有受到口罩的影響，也不會影響嬰兒的人臉辨識，更重要的是，嬰兒會探查其他線索來理解和學習情緒及語言認知。

郭憶霆指出，國外相關研究的共同點，最重要的在於提醒我們關注孩子們的發展，主要照顧者可用上述的「3T原則」，幫助孩子學習語言更完整。

她認為隨著疫情逐漸趨緩，民眾卸除口罩後，慢慢恢復疫情前的生活，都會讓孩子們可以更自然而然接受各式感官刺激，很快地都能看到口罩下久違的笑臉。