國內今天新增7577例新冠肺炎本土個案，創下去年4月26日以來最低紀錄，中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞表示，受到二二八連假影響，出現延遲通報情形，預期本周三、四個案數會回補，大約落在1萬9000到2萬例左右。

指揮中心表示，今天7577例本土個案、168例境外移入個案，確診個案中新增44例死亡。羅一鈞表示，今天新增個案數較上周一（1萬1808例）下降35.8％，也是自去年4月26日（6295例）以來，相隔307天的最低點。

新增本土個案數跌破萬例，羅一鈞指出，主要受到二二八連假效應影響，民眾比較少做篩檢，加上快篩陽性就醫和通報有延遲狀況，同時也呈現出第三波疫情接近尾聲。他預估，連假後會出現回補效應，預計本周三、四個案數將增加。

羅一鈞補充說明，原本預估今天個案數落在9500例到1萬例之間，但今天新增個案數較預期少了2000例左右，如果明天還是維持此現象，預計周三、四個案數會落在1萬9000例到2萬例上下。

指揮中心持續研議輕症免隔離、免通報等措施，羅一鈞指出，連假後會優先評估3月6日校園口罩令是否如期實施，至於確診免隔離及通報方面，也會評估是否照目前規劃方向進行，最快要等到3月6日之後才會決定。