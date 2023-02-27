香港28歲名媛蔡天鳳分屍案，涉案人數共5人，分別為28歲鄺姓前夫、65歲前公公、63歲前婆婆、31歲前大伯，以及47歲前公公情婦。今(27)日上午鄺姓一家4人在九龍城裁判法院聆訊，稍早開庭結束，4被告不得保釋，法院決定於5月8日再訊，過程中前公公被指表現從容，令人震驚。

據《東網》報導，蔡天鳳的前夫、前公公、前大伯遭控「謀殺」罪，前婆婆則被控「妨礙司法公正」罪，今早4人由警車押送到庭，身旁有超過20名警員戒備，並拉起封鎖線、架起鐵欄，場面非常緊繃。開庭過程亦有大量媒體旁聽，4人皆穿黑衣出席，雙手交疊前方，時不時望向旁聽席，前大伯眉頭深鎖、前婆婆大部分時間低頭。然而，前公公卻被指表現從容，在遭控「謀殺」罪時，還能朗聲回答「明白」。

裁判官聽罷雙方陳詞後，律師代表有申請前婆婆的保釋，但遭到法官駁回，而她也放棄8天覆核保釋權利，因此4人皆無法保釋。由於警方將會繼續調查該案件，包括其他相關科學鑑證及檢視通話紀錄。法院決定將案件押至5月8日下午再訊，但鄺姓前夫另涉棄保的竊盜案，明天將在區域法院聆訊。

據了解，警方於本月24日檢獲2鍋帶有人體組織的煲湯，並送至富山殮房化驗，26日在其中1鍋中發現年輕女子的頭顱，警方則初步判定該頭顱為蔡天鳳的，但真實身份需DNA及牙齒紀錄核對確認。另外，法醫還在頭顱右耳後方發現一個大約6.5公分乘5.5公分的洞，推斷為硬物撞擊造成，認為是此案的致命原因。