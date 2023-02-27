國內現正面臨嚴重的缺蛋危機。對此，雞農出身的北農前總經理姚量議分析，目前爆發缺蛋現象的根源，是「需求大於供給」，而政府雖可以透過限制雞蛋購買量，來解決眼前的問題，但這卻會引起產銷雙方大反彈。

姚量議昨（26）日在臉書發文解釋，現在的雞蛋供給已比去年同期增加，但還是不足。至於要增加多少才能滿足需求？姚量議認為誰也說不準，因「誰要承擔增產的風險？」

姚量議接著說，若依自由市場供需決價的規則，蛋價恐會比現在高，事實上，被蛋商調過的價格的確會比產地價高，但是，台灣的蛋價始終不是一個公開決價的過程，而是協商的結果。

姚量議強調，關鍵的關鍵是「產蛋率」，蛋農們絕對想要產量大，但因新禽舍建立、雞舍等級、人力供應、禽流感、雞種健康、飼養管理等種種原因，且各養雞場原因不同，而影響到蛋的產量，且單一政策也很難解決此問題。

最後，姚量議指出，目前的狀況，是供應趕不上變大的需求，而強勢的政府雖可透過限制雞蛋購買量解決眼前問題，但這會引起產銷雙方大反彈，「另一個案例就是限水」。因此，姚量議認為，此時不適合講。

姚量議另外也發一篇新貼文指出，比起連假時的飯店房價，雞蛋「哪有貴？」因為一晚10000元的房價，可以買1000顆10元的蛋。

不少網友們則在姚量議的兩篇貼文留言，他們的意見包括「執行限購就會出現恐慌，這比限水的恐慌還大」、「既然供給已比以往高，那更明確實際並不缺蛋，而是因為炒作，民眾跟蛋商一起屯蛋，才會架上無蛋」。