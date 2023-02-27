新竹縣投身寄養家庭11年的范至潔，用溫暖的包容、專業的同理心及創傷知情的理念，無私付出照顧每位政府家外安置的兒童與少年，榮獲衛福部112年全國績優寄養家庭的肯定。

縣長楊文科表示，為讓失依、受虐或被疏忽的兒童、少年，能得到家庭式照顧，縣府委請新竹家扶中心招募寄養家庭培訓，讓有愛心且受過專業訓練的寄養父母照顧，范至潔無私付出，堪為寄養家庭的表率。

范至潔表示，她是虔誠基督徒，2012年從聖經教導思索如何盡自己力量回饋社會，因緣際會參加縣府委託新竹家扶中心辦理的寄養家庭培訓，並通過審查取得寄養家庭許可證書，11年來照顧過7位家外安置的兒童及少年。

范至潔說，在照顧這些孩子的過程中，看到小孩能有正向學習及快樂生活，就是她繼續服務的動力，在付出關愛的同時，也感受到被愛的溫暖，在彼此關係中，感受愛的力量及無限可能。

范至潔在孩子受挫或情緒低落時，會引導孩子反思，分享彼此的想法與感受，或是找社工討論，尋求能獲得幫助的資源，透過理性教導、柔軟及溫和的態度，成為寄養孩子的避風港。她說，只要還有擔任寄養家庭媽媽的能力，就會一直服務下去。

社會處長陳欣怡表示，范至潔的特質是永遠正向看待寄養家庭及少年，並觀察到孩子的需求與優勢，培養正向的人生觀，且不放棄任何啟發孩童潛能或興趣的機會。

社會處歡迎有愛心且願意照顧兒童及少年的家庭，或是希望對社會貢獻心力的人士，可加入寄養家庭行列，用愛守護這些寄養兒童及少年，真誠用愛來陪伴這些孩童，讓他們能夠在寄養家庭的照顧下，安心成長、健康茁壯。