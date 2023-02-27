巴黎知名肖蒙山丘公園（Parc des Buttes-Chaumont）發現女性頭顱及軀幹屍塊。

法國巴黎發生駭人聽聞的殺妻碎屍案，一名男子掐死妻子後，將妻子斬首、肢解，並且將頭顱及軀幹屍塊棄置有多部戲劇取景的巴黎知名公園，男子坦承將妻子分屍，希望讓妻子長眠於「巴黎最美公園」。

綜合英國《鏡報》（The Mirror）、《巴黎人報》（Le Parisien）報導，Netflix夯劇「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）的拍攝地點、巴黎知名肖蒙山丘公園（Parc des Buttes-Chaumont）工作人員，13日在一堆樹葉底下發現一袋裝有胸部以下、膝蓋以上人體軀幹的垃圾袋，14日又在公園內廢棄鐵道發現一袋裝有女性頭顱的垃圾袋，並且陸續發現手臂等碎屍塊，巴黎警方比對指紋後，確認死者為46歲女子瑪圖格（Assia Matoug）。

Cadavre des Buttes-Chaumont : les enquêteurs signalent des « incohérences » dans les déclarations du mari

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值得注意的是，瑪圖格其實1月31日就失蹤，不過50歲丈夫尤賽夫（Youcef Matoug）遲至2月6日才通報失蹤，立即引起警方注意，警方於23日將他逮捕。

巴黎知名肖蒙山丘公園（Parc des Buttes-Chaumont）發現女性遺體屍塊。

尤賽夫落網後坦承，1月30日晚間和妻子大吵後「失控」將她勒斃，並且肢解她的遺體、裝進垃圾袋中棄屍，之所以選擇肖蒙山丘公園棄屍，是因為尤賽夫特別喜歡這座公園，希望妻子長眠於「巴黎最美麗的公園之一」。

據悉，尤賽夫是在廚房肢解瑪圖格的遺體，之後搭乘巴士前往肖蒙山丘公園。熟悉巴黎檢調內情的消息人士認為，尤賽夫的舉動經過「深思熟慮」，因為他其實可以選擇住家附近的綠地。

🔵 INFO LE PARISIEN | Cadavre des Buttes-Chaumont : le mari meurtrier avait pris le bus avec le corps démembré d’Assia



Le périple macabre de Youcef Matoug commence à se dessiner ⤵️https://t.co/qkSJPfxfKj — Le Parisien (@le_Parisien) February 26, 2023

尤賽夫的律師貝魯瑟-明可夫（Dominique Beyreuther-Minkov）表示，尤賽夫整個人崩潰了，會選擇肖蒙山丘公園，只能用「無意識的渴望」來解釋，「他非常希望瑪圖格不要消失」，尤賽夫在犯案後也無法向孩子們坦承殺了他們的媽媽。他與瑪圖格一共育有三名8至17歲的孩子。

貝魯瑟-明可夫說，這對夫妻過去沒有家暴紀錄，尤賽夫也始終否認意圖殺害妻子。

50歲的尤賽夫有一頭花白的頭髮及鬍鬚，他25日出庭時流下了眼淚，他被控謀殺、毀損、藏匿遺體等罪名。

報導指出，尤賽夫與瑪圖格是阿爾及利亞移民，2006年以來一直住在法國，這家人似乎相當封閉，鄰居對他們所知不多。檢方表示，尤賽夫原本在超市工作，但已經失業數月，瑪圖格從事社福工作，這起命案後，他們的三名孩子已經交由親戚照顧。