威力彩頭獎獎金今（27日）上看9億元，不少民眾買彩券盼能一夜致富，但要如何知道近期是否有中獎機會呢？《旺好運》運勢專欄分享7種象徵財運旺的夢境，包括夢見過世親人、自己受傷見血、撿到錢、夢見水、火、採香菇和獵取動物，其中如夢見在採香菇，表示財運找上門，而且是隨手可得的輕鬆財。

【發財的7種夢境】

1、夢見過世親人

若夢見已故的親人，且表情平靜安詳，表示財富快到。

2、夢見自己受傷見血

若夢見自己受傷見血，表示近期有發財機會。

3、夢見撿到錢

這是最直接、清楚的預言夢，表示偏財運會增加，或遇上賺錢機會。

4、夢見水

水代表財，若夢見清水代表正財運，混濁的水則是偏財運。

5、夢見火

若夢見「火」代表財運將至、財神眷顧。

6、夢見採蘑菇

如夢見在採蘑菇，表示財運上門，而且是隨手可得的輕鬆財。

7、夢見獵取動物

若在夢中靠殺戮取得的獵物，意味能得到血財，也就是偏財。