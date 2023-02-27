2023全國創意宋江陣頭大賽2月25、26日連續兩天在內門南海紫竹寺舉行精彩刺激的初賽，今年首度開放學校以外團體報名參加，經兩天激戰後，最終6強名單出爐，包括晨曦武藝表演團、台南市立六甲國中、國立台南大學、龍武傳藝坊、鳳舞薪傳—西螺鳳山館、樹德傳藝等，將於3月4日決賽擂台一決高下，爭奪冠軍獎金80萬元。

台南市立六甲國中帶來神、人與自然的劇場編排。（柯宗緯翻攝）

國立台南大學出神入化的龍陣是該隊招牌陣式。（柯宗緯翻攝）

曾獲得第3代「王者之璽」殊榮的國立台南大學，是台灣民俗體育的重要推手，表演出神入化的招牌龍陣，王者團隊來勢洶洶。台南市立六甲國中則以神、人、獸、自然與戰爭的劇場編排，演繹「傳統，即是創意歷經時代累積而成」的概念。菁寮國中小聯隊分進合擊展演藝陣源流重要陣式，讓文化新芽生生不息。

昨天初賽第2天，現場觀賽民眾滿滿，來自西螺的第二支隊伍鳳舞薪傳-西螺鳳山館，以「池王除瘟，正氣防疫」主題，結合藝術劇團舞蹈，表達宋江藝陣正氣驅散疫情意涵，展現「讓武術創造更高的價值，製造更多感動人的故事」，動人演出令觀眾叫好。

值得一提的是，樹德傳藝是唯一參賽成員包含菲律賓及馬來西亞外籍生的隊伍，突破宗教及性別的框架，讓外籍生對台灣陣頭、武術及廟會文化更有興趣，秉持交朋友、練體能信念，引領團隊奮勇向前。

評審長謝志忠為國家A級民俗體育運動教練，和擔任副評審長的九天民俗技藝許振榮團長，彙整其他6位評審意見指出，各隊伍的鼓陣、舞蹈律動表現平均很好，即使國小生也基本功非常到位，希望明年能有更多團體隊伍來參賽。

創意宋江陣頭大賽決賽3月4日將於南海紫竹寺廣場舉行，宋江陣系列活動，還有接下來27、28日的陣頭拜觀音，可看傳統文武陣頭大匯演，深度文史導覽小旅行，以及獲得文化部指定為國家重要民俗、無形文化資產的「羅漢門迎佛祖遶境」也將在3月5日到8日舉行。