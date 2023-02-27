台中市烏日區高鐵路二段與高鐵二路口20日凌晨發生1起嚴重車禍，53歲鄭姓男子騎乘普通重型機車遭45歲陳男駕駛黑色轎車撞擊，撞擊力道之大，機車車體被撞到四散，鄭男也被撞飛至對向車道，被網友稱「今年看到最壯烈的車禍」；鄭男全身多處骨折送醫，目前暫無生命危險，詳細肇事原因尚待警方進一步調查。

台中市烏日區高鐵路二段與高鐵二路口20日凌晨發生1起嚴重車禍，53歲鄭姓男子騎乘遭45歲陳男駕駛黑色轎車撞擊，全身多處骨折送醫，目前暫無生命危險。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

此案發生於20日凌晨1時20分，當時鄭男騎乘普通重型機車，沿高鐵路二段慢車道北往南行駛，欲左轉高鐵二路，而陳男駕駛黑色轎車沿高鐵路二段快車道南往北行駛高速行駛，2人行經路口時發生碰撞，鄭男當場被撞飛至對向車道停等紅綠燈的車輛前，全身多處骨折送醫，目前暫無生命危險。

鄭男的機車遭撞後，零件四處飛散，也撞到停等紅綠燈、張姓男子駕駛的自小客車前車頭，3方車輛皆毀損；警方表示，3位駕駛皆無酒駕，全案依道路交通事故處理程序轉交通警察大隊釐清肇事原因。

此事故的行車記錄器影片日前被網友po上臉書分享，影片名稱更被註明為「今年看到最壯烈的車禍（台中高鐵路二段跟高鐵二路）」，引發網友熱議，紛紛留言「天啊！騎士都待轉了！還被撞」、「台灣水準正常發揮可憐的那位騎士了」、「真的好嚴重啊！祈求機車騎士能平安」。

烏日警分局也呼籲，駕駛車輛應遵守道路交通標誌、號誌指示行駛及行經路口減速並有防禦駕駛概念，避免造成用路人危害，以確保行車安全。