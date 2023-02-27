根據朝中社27日報導，朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第7次全體會議擴大會議前一天在中央委員會總部舉行，由國務委員會委員長金正恩主持會議，​​就農業問題進行討論。

報導指出，全會分析《新時代農村革命綱領》實施首年（2022年）的落實情況，討論當前面臨的重要任務和現階段國家經濟發展方面的緊迫任務，以及解決相關問題的實踐方法。

韓聯社報導指出，朝鮮於2021年12月底召開第8屆中央委員會第4次全會後，去年起致力於落實會後通過的新版社會主義農村發展戰略。然而，朝鮮的糧食產量未見增長，被稱作「富村」的開城地區近期還頻傳有人死於飢荒，地方教化所（監獄）受刑人因缺糧集體越獄，糧荒問題十分嚴峻。在此情況下，朝鮮將「糧食增產」作為今年的首要政策課題，或將通過此次全會完善相關政策，解決農業問題。

朝鮮勞動黨於本月5日，召開第8屆中央委員會第13次政治局會議，強調有必要找到實現農業發展變革的轉捩點，並決定月底召開全體會議擴大會議。朝鮮通常每年召開一兩次全體會議，但此次全會距上次僅2個月，實屬罕見。專家指出，這間接證明了朝鮮當前糧荒嚴重。