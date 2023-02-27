新竹縣教育局以「竹Young青年，飛躍青春」為主題，3到12月規畫4期課程，辦理17場青年培力講座及活動，並有3場多元特色服務體驗營隊，3到5月第1期體驗自媒體、桌遊、羊毛氈等課程將開跑，有興趣的青年不要錯過！

縣長楊文科表示，為達到「老中青幼通通照顧」的施政目標，在青年福利政策方面，這4年來透過舉辦未婚聯誼、街舞比賽、Podcaster徵選等多元活動，協助青年成家、立業，今年持續推出多場青年培力課程，期讓青年積極加入志願服務。

教育局長楊郡慈表示，「竹Young青年，飛躍青春」系列活動以「飛躍四部曲」規畫4期系列講座及活動，17場次推出豐富多元課程，讓青年們從中認同地方，轉化為自身技能，並能投身地方志願服務。

另外，3場「多元特色服務營隊」以社會關懷、偏鄉教育及動物保護為主題，每項主題以2天1夜營隊活動型式辦理，希望透過營隊活動培養學員健康的觀念，積極投入公益和公共事務。

「飛躍四部曲」第1期課程橫跨3到5月，3月12日「聊聊心輔犬」將由動物教師帶領學員了解心輔犬，透過實際互動與觸摸學習如何與犬隻正確相處。

4月9日「自媒體世代：打亮自己的社群品牌一定你要懂得二三事」，邀請音樂工作者汝妮，分享如何運用自媒體行銷原住民與電音的文化碰撞結合。

4月23日「有溫度的傳統工藝-絹印體驗」傳統工藝的創新體驗；5月7日「設計專屬桌遊」體驗桌遊設計，打造屬於自己的遊戲世界；5月27日「端午X羊毛氈」DIY手作課程等，共計5場次活動。

第1期5場課程活動完全免費，從凡設籍、就學、就業於竹縣15歲至45歲青年皆可報名參加，活動資訊可至「新竹縣政府教育局青年事務科FB粉絲專頁」查詢。