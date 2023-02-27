蔡培慧認為徐定禎是最了解地方的人，中部地區每一件事情他一定會盡力協助。（楊靜茹攝）

南投縣立委補選候選人蔡培慧27日在鹿谷鄉拜票，針對國民黨召開記者會，直疑蔡培慧辭行政院中辦執行長後，該職位懸缺1年，是否等一個人回鍋？更嗆問她是否敢公開承諾，選後不會去接農委會主委？蔡培慧今對此回應說，「重點是有沒有人為南投好好做事」，並強調競選苗栗縣長失利的徐定禎接中辦執行長，認為他是最了解地方的人，中部地區每一件事情他一定會盡力協助。

媒體記者再追問，國民黨認為徐定禎接中辦執行長，這是選輸了有官當？蔡培慧說，不要再講選輸了有官當，或選贏了怎樣，重點是有沒有人為南投好好做事，呼籲民眾選出最優秀的人才是關鍵。

民進黨在這次立委補選選戰不斷強調，支持蔡培慧就是支持黨主席賴清德，不過賴清德曾表示自己是務實的台獨工作者，是不是妳也支持賴清德「務實台獨」理念？蔡培慧說，任何人都要選出最優秀的人，不管是總統，選賴清德總統，未來成為領袖，立委選蔡培慧，來促進醫療設施、促進新住民依親打工、促進農產品國際行銷，選出最好的人。