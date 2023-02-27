受惠於載板及半導體擴產需求，迅得機械2022年業績表現亮眼，並可望一路好到今年。

迅得機械2022年合併營收為57.61億元，年成長17.45%，營業毛利為16.41億元，年成長2.58%，合併毛利率為28.48%，年減4.13個百分點，營業淨利為8.43億元，年增2.42%，稅後盈餘為6.66億元，年增2.35%，每股盈餘為9.41元，公司董事會決議每股配息6元。

儘管全球通膨升息衝擊終端消費，半導體及載板產業因應市況謹慎評估擴產腳步，連帶影響設備廠營運，不過迅得機械營運未受影響，半導體設備訂單已滿到第3季。

迅得機械2023年1月合併營收為5.32億元，年增22.26%；王年清表示，第1季整體產能延續去年第3季及第4季狀況，單季營運會比去年同期好；今年營運朝成長方向目標不變。

為因應半導體客戶訂單需求，迅得機械將於今年啟動擴建新廠，資本支出約20億元，預計2024年底完工，新廠完工後預計可增加15%產能；迅得機械董事會亦決議辦理現金增資3850萬元及發行可轉換公司債3億元，以因應擴建新廠資金需求。