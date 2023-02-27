柏霖的新單曲〈耳後〉MV靈感來自他3年前親生經歷的一場車禍，當下他與死神擦身而過，雖然身體沒事，但車子卻嚴重毀損，感到自己離死亡非常近，不過同時也覺得很慶幸自己似乎被某種能量保護著、受到眷顧，他也是在那段期間開始反思很多事情，「人生真的很短暫，經過那次經驗我覺得很多事情沒有必要把它放大，不用跟自己過不去」。

〈耳後〉的MV日前在墾丁取景拍攝完成，分別取景於海邊、沙丘、森林以及公路等大自然場景，其中一段柏霖將手中握緊的手鬆開並讓沙子隨風而去的片段讓他印象很深刻，因為完全呼應了〈耳後〉的歌詞「悲歡離合心臟承受著，放開握緊拳頭就鬆了，激情是一陣子，痛楚是一陣子，放下就好了」，這是他在自我心靈沉澱後悟出的道理，將過往的事情放掉，就可以重新再往前，他說：「這首歌讓我學習重新愛上自己。」

柏霖（右）邀請韓寧助陣拍攝MV。（索尼音樂提供）

從小在部落長大的柏霖，對於大自然非常熟悉，所以這次能夠在拍攝MV中接觸大自然，他直說好療癒、很有共鳴，「大自然很奇妙，有時候在爬山或是在部落走著走著，總會聽到很多自己的聲音出現」。此外，MV中安排的「繆思女神」，邀請曾在影集「返校」擔任女主角的韓寧飾演，韓寧和柏霖一樣，舞蹈功力驚人和充滿藝術性，2人首次合作就滿默契，展現出獨特氛圍，柏霖大讚韓寧在MV中的詮釋，彷佛化身成「精靈」，讓MV充滿神秘和唯美的色彩。

柏霖3年前曾遭遇嚴重車禍。（索尼音樂提供）

柏霖將於3月4日及3月19日的北高演唱會上首次live演唱〈耳後〉，近來他為了演唱會緊鑼密鼓的運動和練唱，屆持不只會大展唱功，也將展現他的驚人當代舞技，要讓粉絲好聽又好看，而粉絲和媒體都很關心是否有嘉賓到場和柏霖一起飆唱，柏霖透露，已經為大家準備好超強嘉賓，他非常興奮能與他同台飆歌，他一直是這位嘉賓的粉絲，請大家期待。