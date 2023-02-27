國道3號南向128K、後龍路段，今（27日）下午2時許發生油罐車火燒車事故，現場火勢猛烈伴隨濃密黑煙，駕駛已自行逃出，目前南下路段全線封閉，後方回堵2公里，請用路人提前由大山交流道駛離高速公路，避開事故路段。