國三南下後龍段火燒車 全線封閉回堵2公里 14:342023/02/27 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道三號南下後龍路段27日下午發生火燒車，目前南下全線封閉。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號南向128K、後龍路段，今（27日）下午2時許發生油罐車火燒車事故，現場火勢猛烈伴隨濃密黑煙，駕駛已自行逃出，目前南下路段全線封閉，後方回堵2公里，請用路人提前由大山交流道駛離高速公路，避開事故路段。 苗栗台3線飆車不斷 鍾東錦允助裝氣密窗 228連假首日湧車潮！國道7路段易塞 車速40公里以下 台61西濱拖板車自撞 車頭180度迴轉鋼材掉滿地 #國道 #國三 #南下 #後龍 #火燒車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快訊／國1北上五堵段3車追撞 車流回堵2公里 10:022023/02/27 社會 228連假首日 國道上午較塞、景區省道有車潮 10:482023/02/25 生活 車停路肩放鞭炮嚇人 國道警將開罰3–6千 14:392023/02/27 社會 國道下午11處地雷路段一次看！ 這路段塞不停沒脫離「紫爆」 13:022023/02/27 生活 228連假第3天 西部國道估下午起湧北返車潮 09:492023/02/27 生活 連假第3天返工＋旅遊車潮 易壅塞省道路段一次看 11:502023/02/27 生活 228連假第2日出遊尖峰 預估午後出現首波北返車潮 13:472023/02/26 生活 228連假第3天國道部分壅塞 午後留意11地雷路段 13:242023/02/27 生活 228連假第3天 蘇花路廊午後恐現北返車潮 11:202023/02/27 生活 228連假次日國道零星壅塞 上午留意7地雷路段 09:192023/02/26 生活 統聯撐不住！3月6日起29路線漲價5至20元 04:102023/02/26 生活新聞 崩潰了！國1新營段3車追撞2傷 全線封閉成超大停車場 09:032023/02/25 社會 國道「紫爆」路段曝！這裡時速僅5公里 11:272023/02/27 生活 228連假第二天 蘇花路廊雙向順暢 11:552023/02/26 生活 228連假首日 南下墾丁湧車潮 12:512023/02/25 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。