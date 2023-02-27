國道3號南向128K、後龍路段，今（27日）下午2時許發生油罐車火燒車事故，現場火勢猛烈伴隨濃密黑煙，駕駛已自行逃出，目前南下路段全線封閉，後方回堵2公里，請用路人提前由大山交流道駛離高速公路，避開事故路段。

苗栗台3線飆車不斷 鍾東錦允助裝氣密窗
228連假首日湧車潮！國道7路段易塞 車速40公里以下
台61西濱拖板車自撞 車頭180度迴轉鋼材掉滿地
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