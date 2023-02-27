TVBS 八點檔《加油喜事》第二季「加油愛情」的兩位母后陳亞蘭、王彩樺分別回娘家和出國而不在家，讓所有人都好想念。「武后」陳亞蘭忙於舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》演出，上周六(25日)「喜事」團隊到場力挺，製作人吳金瑛、導演彭兆鴻與演員王彩樺、劉秀雯、洪都拉斯、李興文、周曉涵、周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒、劉育仁、馬國賢、Teddy、邱子芯、鄭芯恩、潘映竹和李承鴻等都到場欣賞演出。年輕女演員們都直呼：「亞蘭姐太帥！」周曉涵讚嘆陳亞蘭肢體、儀態完全就是男人，會拿下「金鐘視帝」真是實至名歸；臧芮軒、邱子芯都被「龍顏」震懾，在台下有種見偶像的心情。

王彩樺、陳亞蘭兩位母后霸氣十足。（TVBS提供）

戲裡戲外都是好閨蜜，這次陳亞蘭的舞台劇也邀請王彩樺擔任特別嘉賓，她透露事前「皇上」陳亞蘭有說不用彩排，但避免臨場慌張，王彩樺還是參與排練。甚至在演出當天一早還在思考上台的服裝與鞋子是否能配合整體節奏，足見她用心程度。陳亞蘭、王彩樺兩人在台上一碰面就鬥嘴，身兼媳婦、女兒身分的周曉涵說：「看到彩樺媽咪跟亞蘭姐小鬥嘴，好像又回到《加油喜事》的片場，好可愛喔！」Teddy則笑說：「母后們在台上的互動超級可愛，這對CP我嗑！」

陳亞蘭在劇中離家出走，讓眾演員很想念。（TVBS提供）

劇中飾演陳亞蘭婆婆的劉秀雯，提到舞台劇中最令人感動的就是陳亞蘭最後披上皇袍出場的風采，披風還有各種變換，加上整齣戲傳統融合現代，十分精采。對於離家出走的乖媳婦春花(陳亞蘭 飾)，「梅姨」劉秀雯表示很想念，因為現在身邊有一個叛逆女兒巴鈺天天讓她生氣，盼媳婦能快點回來。

飾演武家長子的鄒承恩一家三口前往欣賞，兒子乖寶平常就是《加油喜事》的忠實觀眾，首次觀賞舞台劇超級興奮，是否看懂「春花媽媽」演什麼，雖然聽不懂台語，但乖寶回：「我知道！她在演皇上！」鄒承恩一旁提醒是後面才變成皇帝，前面演什麼？乖寶竟說：「功夫熊貓！」童言童語讓鄒承恩夫妻瞬間傻眼又覺得可愛，因為在他的世界裡，很會打的就是功夫熊貓。而飾演陳亞蘭小兒子的劉育仁則不改幽默個性說：「第一次在劇組外看到兩位媽媽，還是跟所有演員一起，好像是在校外教學喔！」

眾演員平常與陳亞蘭在劇組碰面，這次透過舞台劇親自感受她對歌仔戲的熱愛，未來是否有機會挑戰歌仔戲或舞台劇？曾演出過《孽子》舞台劇的周孝安表示：「如果哪天歌仔戲想到我，我絕對會答應挑戰，因為只要下苦心，一定能做到！」臧芮軒、Teddy、邱子芯也表示有機會願意為台灣文化盡一份心力，演出的同時也算是在傳承國寶級文化了吧！