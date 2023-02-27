北一女中高二學生3月1日至3日將舉辦畢業旅行，卻有學生在社群平台上發文，指3天2夜的行程「懷疑真的有6450元的價值嗎？」不過業內人士表示，這個行程20幾年前就將近6000元，現在一般人要1萬2才辦得起來；旅行社已經盡了最大努力，「這個價錢真的已經是流血價，」是因為北一女具有指標性，業者才肯承辦。

根據北一女畢業旅行行程表，第1天上午安排學生在台南安平及國華街活動，不提供餐費，晚上入住義大天悅飯店，有2小時晚會活動；第2天有2小時早餐時間，接著是義大遊樂世界3.5小時，再前往小灣沙灘打躲避球；第3天是國立海洋生物博物館2.5小時。

創新旅行社（非當事旅行社）董事長李奇嶽對北一女畢旅事件，以曾經帶過北一女畢旅的資深業者角度分析。他表示自己大學時，大概民國86、87年，也帶過2、3年的北一女畢業旅行，當時行程也是3天2夜墾丁線，也是加上樂園行程，「如果記得沒錯應該是快要6千元。」20幾年後6450元，這個價錢真的已經是流血價，如果個人旅行照這個標準，沒有1萬2，根本無法住到這樣的旅館，去到這些風景門票區。

發文的同學表示不喜歡這樣的行程，可能比較屬於個人感受；旅行團的行程沒辦法做到百分之百大家都喜歡，但是可以做到大部分都喜歡，且這些行程都是學校、學生代表、業者代表一起磋商出來的結果。

李奇嶽說，這個行程有樂園、自助吧檯、五星級飯店，照成本算起來，旅行社幾乎是流血在做，因為北一女是有指標性的好學校，所以業者會把它當作廣告效果場、指標場來爭取承辦，主要也是希望起到廣告的效果。

至於行程的部分，李奇嶽說，沙灘排球他大學時代帶北一女畢業旅行就有，也是班級競賽活動。主要是這個活動對學校來說是教育旅行，同學心中就是畢業旅行，要兼顧教育旅行的教育意義，和畢業旅行的歡樂，要達到平衡點。且這個行程20幾年來沒甚麼變化，表示這是最大公約數。

李奇嶽進一步建議，未來墾丁的行程辦4天，費用大概落在8千多，可以玩得比較輕鬆。