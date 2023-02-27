峨眉鄉十二寮大橋為通往十二寮風景區的主要橋樑，由於該橋寬度不足，導致車輛難以會車，並被檢定為危橋，峨眉鄉公所提出改建工程綜合規畫，將道路從4.9米拓寬為10米，並由縣府協助向交通部公路總局爭取400萬元辦理先期作業，預計年底完成。

縣長楊文科指出，獅頭山與十二寮休閒農業區每年帶來觀光遊客約600至700萬人次，每逢假日龐大車潮行經十二寮大橋，先前他在2020年率縣府團隊到與峨眉鄉公所進行座談會，峨眉鄉長王增忠提出十二寮大橋改建問題。

楊文科在會議中承諾，由縣府與峨眉鄉公所共同合作，向中央爭取十二寮大橋改建經費，盡速解決峨眉鄉多年問題，打造十二寮大橋成為峨眉的新地標，讓居民及觀光客交通通行更安全。

工務處長江良淵表示，縣府去年進行十二寮大橋橋梁安全評估，結果顯示混凝土橋柱強度及韌性、耐洪能力、沖刷潛勢皆有疑慮。

同時，既有道路與橋梁經過歷年豪大雨沖蝕，導致部分橋面版下方混凝土保護層脫落，鋼筋裸露且鏽蝕嚴重，橋墩損壞被鑑定為危橋，考量整體橋梁沖刷保護、減少落墩及提升耐震能力，建議整體重建。

計畫將十二寮大橋改建為10米雙向車道，並設單側人行道，改善總長度230公尺，工程經費預估約3億餘元，可有效串聯竹49 、竹81與竹43等重要交通網絡，疏解區域交通同時，帶動地方繁榮發展。

全案已獲中央「 生活圈道路交通系統建設計畫 」經費補助核定400萬元，中央補助316萬元和地方配合款84萬元，辦理綜合規畫先期作業，預計年底完成，後續再繼續向中央爭取興建經費。