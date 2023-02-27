國防安全研究院國安所所長沈明室。（資料照,季志翔攝）

國防安全研究院國安所所長沈明室日前接受專訪分析2024總統大選，認為民進黨若派出賴清德參選，國民黨無論派出鴻海創辦人郭台銘或新北市長侯友宜勝算都不高，並認為以賴清德的口才或對國政熟悉的程度，在辯論會上將「高下立判」。由於該院支用國防部預算，沈明室言論被認為不妥，國防部今(27)日表示，已與國防院溝通並向各研究員宣達，避免此種情況再次發生。

沈明室16日接受「台灣Plus」節目專訪時指出，賴清德若對上郭台銘或侯友宜，「是有勝選可能」，稱賴行政經驗非常豐富，反觀郭台銘，雖在大企業上有很強的魄力，但在國政上可能會有更多更細膩的政治或外交作為，現在也沒看到他有關國家治理的一些相關理念；而侯友宜主要是地方執政，沒有看到兩岸、國交、外交(理念)。

據《TVBS》報導，國安院支用國防部預算，因此國防部認為沈明室評論總統大選的舉動不妥，國防部說國防院專注於國家安全與國防軍事之研究與分析，因此已與國防院溝通並向各研究員宣達，未來避免此種情況再發生。