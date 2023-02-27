Karencici於24日發行與傳奇嘻哈團體Higher Brothers更高兄弟（原海爾兄弟）的核心人物KnowKnow合作的R＆B單曲〈R＆B Girl〉，作品上線後在數位平台衝出好成績、登上KKBOX即時榜前三名。此外，她日前受邀飛往巴黎時裝周參與時尚盛會，特別穿上Gucci最新的春裝，針織低胸設計突破過往的穿衣尺度，由於當地天氣寒冷，一向怕冷的Karencici，頂著5度低溫上工，笑說：「難得來一次巴黎，參加這麼重要的時尚盛會，再冷都值得。」

從未到過歐洲的Karencici，因品牌邀請第一次前往巴黎參與時尚盛會，Karencici穿上精品品牌最新春裝，紅白拚色針織上衣配上針織裙，低胸設計讓胸前若隱若現。Karencici在工作中愛上充滿濃濃歷史氛圍和文化的巴黎，對於「古著」很有興趣她Karencici，一收工便跟著團隊前往巴黎最熱鬧的瑪黑區，6小時內跑了超過12家的古著店，最後看中一件「男款」黑白騎士外套，遠遠看到就令她興奮不已，立刻買下戰利品。

Karencici首次到歐洲參加時尚活動。（華研國際提供）

〈R＆B Girl〉為Karencici 2023年首發個人單曲，踩著R＆B音樂世界裡經典的Slow Jam性感節拍，與她獨特又辨識性高的嗓音，搭配KnowKnow獨有的饒舌vibe，在看似生活化又稀鬆平常的情侶對話之中，一來一往堆疊出了一個全新世代的愛情世界觀。2人聲線在製作人KVN的操刀下完美呼應，拿捏得恰到好處。

一直非常喜歡KnowKnow音樂作品的她，大方承認是KnowKnow的粉絲，「他之前有一首歌叫做〈R＆B All Night〉，我很喜歡。所以這首歌有點像是在以女生的角度在回覆他那首歌的感覺。」Karencici之前就知道KnowKnow在成為Rapper之前是一位保險業務員，因此在寫歌詞時，特別將保險業務員寫入詞中，藉此向偶像表達欣賞他音樂才華的心意，「雖然我不知道他聽完的反應，但希望他會喜歡。」