台獨大老辜寬敏辭世，他去年接受前總統陳水扁專訪，透露50年前與故總統蔣經國會晤經過，他向蔣直言「反攻大陸是痴人說夢」，兩人為了「保護台灣優先，還是反攻大陸優先」吵起來。辜過去曾說「穿裙子的不適合當總統」，還批評蔡英文擔任黨主席「是將黨的未來給一個沒結婚的小姐」，也讓他飽受爭議。

辜寬敏出身鹿港辜家，是辜顯榮的第八子，也是國民黨前海基會董事長辜振甫的同父異母弟弟。大學時到香港玩，期間爆發二二八事件，對國民政府不滿。

辜寬敏之後與黨外運動人士在日本成立台獨聯盟，遭到通緝，曾任日本台獨團體台灣青年會委員長。創設經營《台灣春秋》、《日本文摘》等雜誌，並出資贊助日本台獨刊物《台灣青年》。

他去年接受陳水扁《有夢上水》節目專訪，提到蔣經國擔任行政院副院長時，居住在海外的他寫信給蔣，強調「保護台灣的安全，你有責任」，之後，蔣經國派人表示要找他談談，第一次派人時遭他拒絕，蔣又第二次派人來邀，他要求由政府出公文邀請，之後果然收到正式邀請函，他才決定回國。

1972年2月22日辜寬敏回到台灣，3月2日與蔣經國碰面，辜寬敏回憶，當時兩人在一個小房間談話，時任府祕書長的蔣彥士在旁邊的房間，他當時向蔣建議，把身份證裡的籍貫拿掉，以出生地代替，來降低本省與外省對立。

他提到，他要求蔣經國，讓在野黨成立，人民才有選擇。還告訴蔣「反攻大陸是痴人說夢」，辜寬敏說，當時提到這點時，兩人爭吵的聲音愈來愈大，蔣彥士聞聲探頭來看，辜問蔣彥士「你說當前最重要是反攻大陸還保衛台灣？」蔣彥士回應「保衛台灣」，讓蔣經國臉色很難看，辜寬敏也說，兩人談完後，蔣經國仍感謝他提供意見，跟他點點頭。

辜在2006年曾說「穿裙子的不適合做三軍統帥」，當時外界認為他指的就是副總統呂秀蓮。不過呂認為，台灣穿裙子的有很多，指的應該不是她。辜還批評過蔡英文擔任黨主席「是將黨的未來給一個沒結婚的小姐」，遭痛批「男性沙文主義」。

不過辜寬敏解釋，他年少時做過日本兵，很清楚軍人的心態，戰時隨時會有生命危險，如果信賴感不夠，一旦有事軍隊就會亂，所以才會說「女人不適合做三軍統帥」。