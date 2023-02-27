AWS Machine Learning Competency資格為AWS官方推出的合作夥伴能力認證計畫，認可能夠運用AWS人工智慧及機器學習解決方案如完全託管的機器學習平台Amazon SageMaker、個人化推薦服務Amazon Personalize等，協助企業提升營運效率、優化商業模式及創造營收成長的合作夥伴。獲得此能力認證資格，不僅展現iKala旗下雲端事業iKala Cloud具備卓越的雲端服務技術力，更彰顯iKala能為企業客戶提供AI驅動的整體數位轉型解決方案、實踐以AI賦能為使命的企業價值。

此外，iKala亦與東訊攜手打造CRm減碳管理平台，透過自身在雲端、數據分析及AI的技術實力，結合東訊的溫室氣體盤查、設備健康管理、設備效率管理跟用電管理四大模組，全面加速大型與中小型企業的淨零轉型步伐。本次雙方技術合作能在短時間內完成其中一個關鍵為AWS的預測服務Amazon Forecast，能讓機器學習模型在有限的資料下仍能做出模擬預測，進而讓台灣中小型或剛起步做減碳的企業，皆能透過CRm減碳管理平台，以相對少的數據進行預測，精準擬定淨零碳排決策。