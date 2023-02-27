由柳演錫、車太鉉主演的寵物話題電影《超完美狗保姆》，適逢南韓當將上映，兩位人氣男星近期更卯足全力，從廣播、電視、YouTube展開全方位宣傳打片，其中車太鉉穿著獸醫服、柳演錫戴著狗狗髮帶現身25日播出的韓綜《驚人的星期六》作客，展現充滿智慧的口才，也讓固定成員、少女時代成員太妍直呼：「我要二、三刷！」

車太鉉（右）穿獸醫服、柳演錫戴狗髮帶上《驚人的星期六》宣傳。（TVN提供）

車太鉉發揮幽默的綜藝天賦，為節目炒熱氣氛，不僅展現口才，甚至為了加快節目流程，還進一步指揮藝人們，證明自己才是節目的忠實觀眾。此外，大家也都積極協助為電影宣傳，讓柳演錫謙虛表示：「其實我們沒什麼好看的，大家光是看片中的毛小孩們就足夠了。」

車太鉉（左）上《Running Man》，化身多金難搞的屋主。（愛奇藝國際站提供）

車太鉉跟柳演錫也到韓綜《Running Man》當嘉賓，車太鉉變身缺德屋主，柳演錫則當帥氣管家，與《Running Man》成員們展開「管家的一天」的競賽。身穿西裝的柳演錫散發出貴公子氣質，讓女主持人全昭旻深深著迷，全程緊黏在他身邊下廚做菜，不時露出宛如女主人的幸福笑容，讓同是主持群的劉在錫不禁吐槽說：「怎麼完全離不開！」

柳演錫（左）貴公子魅力迷倒全昭旻與他下廚做菜。（愛奇藝國際站提供）

過程中柳演錫先是比出手指愛心撒嬌，並介紹自己當過醫生，只為爭取管家職務，怎料坐他後頭的主持人哈哈隨即指控他走私過大麻，把他在韓劇《毒梟聖徒》中演過的角色拿出來開玩笑，讓柳演錫好慌張。