冷氣團今天減弱，各地回暖天氣穩定，白天高溫20度以上，氣象局長鄭明典今天PO出一張平流層的溫度變化圖，表示出現「平流層暖變」，溫度持續來回震盪，但最終增溫幅度相對較大；預報員張承傳表示，這樣溫度變化大的現象，代表春天腳步近了，但還是要注意未來仍有冷空氣，甚至強度更強的冷氣團來襲。

鄭明典表示，平流層出現了不乾脆的「平流層暖變」，也就是溫度持續來回震盪，但最終增溫幅度大。(翻攝自鄭明典臉書)

地表大氣層分四層，從最低到最高依序為對流層、平流層、中氣層、增溫層，鄭明典今天在臉書發文，分享平流層的氣溫變化圖，表示平流層出現了不乾脆的「平流層暖變」，也就是溫度持續來回震盪，不過最終增溫的幅度相對較大，「這個平流層變化的訊號正逐漸下傳，持續觀察」。

對此，氣象局預報員張承傳解釋，平流層暖變代表天氣變化較大，雖然現在天氣持續增溫，但未來仍可能會有冷氣團、東北季風等的冷空氣南下襲台，溫度變化大，代表春天腳步近了。

氣象局表示，今天到周三（1日）氣溫回升，降雨減少，周三晚起東北季風增強，周四（2日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，各地天氣早晚較涼，周五（3日）北部及東北部白天氣溫略回升，周六（4日）東北季風再增強，周日（5日）東北季風影響，各地早晚較涼。降雨部分，周四至周六北部、東半部有局部短暫雨，其他多雲到晴；周日環境轉乾，且日夜溫差大。