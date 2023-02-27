好萊塢女星達科塔芬妮（Dakota Fanning）與妹妹艾兒芬妮（Elle Fanning）同為演員，而且感情非常好，25日達柯塔迎來29歲生日，卻被妹妹出賣，在臉書上發一連串私下慶生的照片，姊妹倆酒後的畫面也被外媒報導成為討論話題。

芬妮姐妹擁有一頭秀麗的金髮及白皙的肌膚，宛如仙女下凡，因此在好萊塢擁有「仙氣女星」、「精靈女神」封號，其中妹妹艾兒曾飾演《黑魔后：沉睡魔咒》的睡美人、姊姊達科塔在《暮光之城》中出演吸血鬼，讓她們更有「仙」的氣質，兩人也是紅毯及精品活動中常見的面孔。在社群中也能看到兩人的好感情，25日適逢達科塔的生日，艾兒也於慶生會中現身，更在派對後發出超真實的「喝茫瞬間」，讓粉絲都笑翻。

可以看到艾兒身穿粉紅色短洋裝，整個人坐在桌子上擺出性感姿勢，金色長髮隨興披掛在身上；姊姊達科塔則身穿金色抹胸洋裝，頭髮紮起來，眼神卻渙散的模樣，更被妹妹截圖放大。艾兒在貼文中寫下對達科塔的愛，「謝謝上帝讓我有個姊姊，沒有你就不能活，我愛你。」深情的文字配上慶生的照片，展現艾兒個人風格的幽默。

照片曝光後連粉絲都轉發，不止送上對達科塔的祝福，更對姊妹的不做作及逗趣互動表達喜愛，「這對漂亮姊妹話太可愛了」、「喜歡這種真實的照片」、「姊姊應該會生氣吧」、「有夠可愛的姊妹」。