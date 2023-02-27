連假激起民眾犒賞自己的消費心理，速食店觀察，訂餐廳最怕沒位置及內用限時規定，不少人會選購大份量速食餐點滿足聚會需求，業績往往能帶動至少15％。儘管目前雞肉市場供不應求，業者仍強調供貨照舊暫無調整措施，並打出多項優惠省荷包，包含加1元爽嗑點心、滿額請吃漢堡等，有望再拉抬門市1成客流量、提升外送業績2成以上。

麥當勞歡樂送3月14日前輸入優惠碼，可享包含4塊麥克雞塊等點心加1元多1件。（麥當勞提供）

外送堪稱懶人福音，討厭放假人擠人等候，點購麥當勞歡樂送就能靜待美食上門，麥當勞即起至3月14日推網路訂餐優惠碼，消費滿38元並輸入優惠碼「1FOR1」，可享4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、雙倍OREO冰炫風、金黃地瓜條或經典美式加1元多1件優惠。

肯德基「50378」優惠套餐下殺69折，並提供外送服務。（摘自肯德基官網）

肯德基28日也有外送好康套餐，輸入優惠代碼「50378」可爽吃8塊咔啦脆雞、2塊咔啦雞腿堡、6個原味蛋撻及一瓶百事可樂，原價1097元下殺至759元，等同69折；另3月13日前外送滿350元享免運。

買繼光香香雞指定套餐，店家招待人氣炸物包含田字薯餅等。（繼光香香雞提供）

門市促銷方面，繼光香香雞28日持LINE會員買指定套餐，就能免費享用人氣炸物三選一包括青花椰蘿蔔糕、田字薯餅、甜心地瓜球；3月1日至3月31日持LINE會員消費並參與熱情服務人員選拔，完成票選後有機會抽10份香香炸雞。

21世紀「避風塘炸烤半雞」原價330元，現加購特價289元。（21世紀提供）

21世紀即起開賣「避風塘風味炸烤雞系列」，標榜外皮香酥金黃，咬下可感受鮮甜肉汁，並淋上避風塘醬料和蒜頭丁，微辣微麻刺激口腔，現加購「避風塘炸烤半雞」原價330元、特價289元。

到漢堡王消費滿399元，可免費品嘗一個五吋原味華堡。（漢堡王提供）

喜愛牛肉的民眾也可選擇漢堡王，28日只要消費任何品項滿額399元，店家就招待一個五吋原味華堡，品味炙燒牛肉排的多汁肉香，業者笑說：「就算只買133個塑膠袋，也招待你吃！」