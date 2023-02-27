Final Sale Price for the Illustrator Pikachu a.k.a The Swirllustrator: $672,000 pic.twitter.com/VXjhYbUeZk — Goldin (@GoldinCo) October 30, 2022

NFL掠奪者隊線衛布雷克馬丁尼茲（Blake Martinez）去年底以28歲之齡宣布退役，他很快就投入一個比打球更賺錢、還不必擔心腦震盪和膝蓋報廢的行業，就是「交易寶可夢卡片」。他在2021年受傷開刀，球季提前報銷，他居然在休兵期間，短短7個月用寶可夢卡片賺了500萬美元（他當時的球員年薪100多萬美元）。

馬丁尼茲說：「我每天早上起床，我的肩膀不痛了，我的背也不痛了，現在只有我的手指在痛，因為我每天得拆封1000個卡包，我還想繼續保持下去。」馬丁尼茲身為防守線衛，工作就是用身體阻擋對手，2017年他在綠灣包裝工締造聯盟最多的擒抱次數，但身體後來也受了很多傷。

美媒CNBC報導，馬丁尼茲自幼就喜歡寶可夢，6歲開始以每周15美元收集了上千張卡片，但最後被媽媽拿去送給別人。馬丁尼茲在2020年疫情期間重新開始集卡，那時他的財力雄厚，可以狂買高價卡包來鎖定稀有卡片，他拿到一張畫家皮卡丘的珍貴卡片Illustrator Pikachu，全球僅有4張，去年10月以67萬美元售出（新台幣2000萬）。

馬丁尼茲開設了自己的公司Blake's Breaks，他表示自己的球員光環在這個行業沒有作用，不過他能依靠球員時代留下的經驗來管理公司，他手下有15名員工，「我球員時代就像是防守組的四分衛，我負責喊戰術，現在彷彿又在管理一支隊伍了。」馬丁尼茲球員生涯總收入2850萬美元，加上他的新事業就已經突破3000萬美元了。