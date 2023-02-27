堪稱2023年初韓劇圈異軍突起最大黑馬，由徐智慧、洪洙賢主演的家庭狗血劇《紅氣球》，劇情腦洞大開再加上各種激情衝突場面輪番上演，讓觀眾看得目瞪口呆又大呼過癮，27日終於播出第二十集大結局，在韓國飆出11.6％收視率再創自身新高完美收官。

洪洙賢則上傳與第20集的劇本合照。（摘自IG）

主演群不僅紛紛發表劇終感言，兩大女主角徐智慧、洪洙賢更在IG上傳美照感謝觀眾支持與道別。徐智慧上傳了包括高中生扮相的四張個人花絮、自拍照，不到一天的時間立即吸引破10萬粉絲按讚；洪洙賢則上傳了在最後一幕拍的花絮照標註「紅氣球復仇者聯盟」，以及自己與最後一集劇本的合照，劇中女兒「美風」童星吳恩書也跑來留言寫下：「海洋媽媽要再見噢，我愛妳」。

隨著《紅氣球》最後一集播畢，徐智慧、洪洙賢近日接受韓媒訪問的內容也同時公開。徐智慧透露其實當初只看了劇中人物關係圖和自己的角色說明就決定接演本劇，角色說明中只寫著「以前暗戀過朋友的先生」，並未註明兩人之後發展成婚外情關係，所以演員們之間都會開玩笑說是被暗算了，對自己來說這也是一部很有挑戰性的作品，甚至讓她覺得好像從未扮演過這麼難的角色。

而由於之前演出《愛的迫降》後，同劇的玄彬、孫藝珍即傳出交往、結婚的好消息，這次在《紅氣球》中合作的李尚禹當初也是經由拍戲而與金素妍相識、結婚，因此當被韓媒提問「是否可以藉由作品遇見緣分」時，徐智慧表示自己也問過李尚禹「和演員交往好嗎？」李則回她說：「各有優缺點。」

徐智慧接著透露其實自己是想結婚的，但不想像交作業般匆忙地結束這件事，希望緣分可以自然到來，不想刻意去找對象，雖然很羨慕那些能一起拍戲後成爲情侶並結為夫妻的人，然而對自己來說卻又遙不可及「只像是別人的故事」。