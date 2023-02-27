台北市衛生局日前接獲民眾檢舉，職棒啦啦隊女神林襄在個人蝦皮賣場販售一般食品「爆纖錠」，卻宣稱有瘦身功效，有違法疑慮。衛生局食藥科科長陳怡婷27日指出，一般食品不得宣稱功效，此舉已觸犯食安法，可開罰4萬至400萬元，目前將確認帳號申請者身份，並請當事人陳述意見，再決定開罰金額。

林襄在蝦皮平台販售一款名為「爆纖錠」的產品，商品說明中提到可以瘦身並標明食用方式，卻未見健康食品標章，因而遭民眾檢舉。

陳怡婷說明，「爆纖錠」是一般食品，不得宣稱有任何功效，林襄已經違反《食品安全衛生法》第28條「食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」，依法可裁罰4萬元至400萬元。

北市衛生局目前須先向蝦皮確認帳號申請者身分，若是林襄本人，會依她的戶籍地判斷交由該縣市衛生單位處理，若帳號申請者是事業單位，則依登記地點認定。

她表示，若帳號申請者戶籍地或登記地在台北市，北市衛生局屆時將請當事人陳述意見，再依銷售途徑及所得等條件判斷開罰金額。

陳怡婷補充，只有獲得健康食品標章的保健食品能標榜具保健功效，能使用的字眼為13種，包含調節血脂、胃腸功能改善、不易形成體脂肪等，「減肥、瘦身」不在允許使用的範圍內。

林襄經紀人則回應「對於法規常識不足，以後會更加注意」，該產品目前已從蝦皮上下架。