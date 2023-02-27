台灣面臨缺蛋危機，而日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫昨（26）日發文透露，有網友私訊他，希望他幫忙進口雞蛋到台灣賣，但他透露日本的雞蛋現在也很貴，並表示目前台日批發蛋價應是差不多的。不過，粉專「一級嘴砲技術士」昨也貼文吐槽矢板明夫，秀出其所了解的台灣目前批發蛋價仍比日本貴，酸矢板明夫「蹭狀況外的議題」。

矢板明夫昨指出，有一名網友私訊他，稱看到媒體報導日本雞蛋很便宜，而剛好現在台灣缺蛋，該網友覺得是賺錢的機會，因此詢問可不可以幫忙從日本進口雞蛋來台灣賣，讓他大吃一驚。矢板明夫解釋，日本近期的蛋價也漲得很厲害，去年2月雞蛋批發價是1公斤175日圓（約台幣39元），今年2月漲到了335日圓（約台幣75元），日本農林水產大臣野村哲郎14日更還為此開記者會道歉。矢板明夫還提到，雞蛋1公斤335日圓（約台幣75.28元）的均價，換算一下，是與台灣差不多的

「一級嘴砲技術士」昨則針對矢板明夫的貼文在臉書發文，表示矢板明夫稱日本雞蛋的批發價，是每公斤335日圓，約75元台幣；但其實目前台灣雞蛋的批發價，若換算成公斤，為92台幣，是超過日本的價格的，反酸矢板明夫蹭狀況外的議題。

事實上蛋價每天都會有些波動，而依《中時新聞網》上網查詢，出現的國內最新批發蛋價為2月23 日的每台斤52元，換算應是每公斤86 元，比前述粉專所言低，但仍比矢板明夫所言高。