南投縣立委補選，嘉義市長黃敏惠27日到南投力挺立委候選人林明溱，並鼓勵他「謠言毋通聽，奧步毋免驚，心頭抓乎定，勇敢向前行，乎南投繼續向前行」。林明溱說南投垃圾堆積是民進黨造成；綠營則反擊台中市長盧秀燕處理南投的垃圾，不到前台中市長林佳龍任內的1成。

黃敏惠表示，她與林明溱是縣市長「同學」，甚至是學習的榜樣，看到林明溱在地方經營，非常務實認真，特別是他能得到五星縣長榮譽，也獲得民意認同，十分不容易；現在林明溱遭到許多謠言、惡意中傷與抹黑，希望大家能夠支持長久以來在南投與大家站在一起、從基層開始做、從來不曾離開南投、最了解南投的林明溱。

黃敏惠說，林明溱為了南投再披戰袍，需要鄉親全力相挺，立委要了解民意、反應民意、勇於爭取地方建設，而不是只會做秀，林明溱是做事的縣長，也獲得大家肯定，所以她特地到南投助選。

林明溱嚴正澄清表示，競選團隊不可能把文宣夾在選舉公報中，何況選舉公報也有夾蔡培慧的文宣的情況，請蔡培慧不要「做賊喊捉賊」，一直在抹黑。

至於賴清德昨天抨擊竹山鎮垃圾問題，林明溱強調，南投會囤積那麼多垃圾，其實是民進黨造成的，因為南投沒有焚化爐，必須委託其他縣市協助處理垃圾，原本環保署規畫台中市每天協助南投處理250公噸的垃圾，但民進黨籍的林佳龍市長不願意幫南投而廢止，致使南投垃圾無法處理的問題。

林明溱強調，南投垃圾問題是民進黨造成的，而不是南投縣不願意處理垃圾，因此他當縣長時就積極請託外縣市協助處理，他若當選立委，也會和許淑華縣長一起到外縣市協調解決南投垃圾問題，因此沒有把垃圾通通送到竹山的問題。

民進黨副秘書長黃建嘉表示，林明溱當6年立委、8年縣長，南投垃圾不處理卻還要怪前台中市長林佳龍，是什麼道理？

黃建嘉指出，林佳龍擔任台中市長期間，幫助南投縣處理5萬7000公噸的垃圾，反觀國民黨的台中市長盧秀燕，4年來只處理3000公噸垃圾，不到林佳龍市長任內的1成，所以林明溱明著在罵林佳龍，其實暗地裡在酸盧秀燕。