超馬女神宋城希展現美麗的女力。（台灣體育運動競技協會提供）

台灣唯一多日超馬比賽「SUPERACE超級馬拉松」，27日上午在阿里山起跑，為期三天兩夜的賽程中．選手們將挑戰自負重自補給，106公里且共計5千公尺以上的爬升，相當於用雙腳跑過三分之一個台灣的長度、攀爬10座台北101大樓的高度，對於參賽者的體力、耐力與心智都極富挑戰。

今年適逢SUPERACE在台灣推廣多日賽10周年紀念，今年站點同樣選在最能代表台灣風景特色的阿里山區舉辦，本屆共計近300位選手參賽，66位選手挑戰三天兩夜多日賽程。

首日賽事於27日上午6點從樂野服務區起跑，以越野路線居多，行經大凍山、奮瑞古道、海鼠山、野薑花步道等著名景點，總距離35公里，限時12小時完賽，第一天賽事結束，由擅長山道的陳鵬中領先，歷時4小時56分40秒，是全場唯一擠進5小時內的選手。

第二日賽事路段公路居多，途經青年領步道、奮起湖周邊、頂湖步道等阿里山著名景點區，選手從天微亮跑到天黑，承載著第一天的乳酸堆積以及傷痛，總長50公里限時14小時，期會是最虐的一天賽程，截至27日中午，在首日排名第三，擁有豐富公路賽事經驗的菁英選手周平記大幅領先，有望衝擊陳鵬中的位置，兩位選手將在28日賽事最後一天進行激烈的纏鬥，哪位好手能率先衝線令人期待。

除了本土選手，SUPERACE超馬多日賽更吸引了超過11國選手參與，團體雙人組領先組合，來自捷克的布洛茲（Ondrej Broz）與羅林森（Benjamin Rowlinson），兩人是甫來台灣的工作伙伴，因為興趣及跑步能力相仿，相約來阿里山體驗多日賽讓人又愛又恨的魅力。

「全能女力」宋城希則不甘於只是啦啦隊女孩，愛運動的她征戰各大馬拉松賽事，對多日賽更是情有獨鍾，已經是第3年參加這項賽，今年與好友戴心瑜搭檔參賽，首日僅花8小時16分14秒就抵達終點，甚至比2022年四大極地超馬全系列南極站的菁英選手、來自日本的牟田口玲奈快了25分鐘。