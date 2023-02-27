台中市山城東勢區擁有63年歲月的電影院「東宮戲院」，將正式走入歷史！讓地方長輩感慨不已，東勢從鼎盛時期4家戲院，隨著山城更迭，東宮戲院由東勢區農會收購後，目前無一倖存。東勢區農會總幹事田士欣說，戲院佔地270坪，今年8月將交給農會，預計將拆除興建停車場解決市區停車問題。

地方耆老說，60年代的山城東勢區，曾有4家戲院包括金城、衍延、東勢及東宮，東宮戲院創立於1960年，早年街上還有酒家及茶室；主要是中橫公路開發、大雪山林木產業及出口日本香蕉產業帶動；當年開發中橫及大雪山林業的龐大勞動力，以大陸來台軍方退役軍人為主，亦帶動東勢飲食文化及娛樂產業。

東勢區街上住戶指出，1997年上映的電影「鐵達尼號」，他和老伴就是在東宮戲院看的，雖然東宮戲院約在921地震後就未再營業，迄今已停業20餘年，

目前出租給人經營小吃店，但這間戲院擁有很多長輩年輕時的回憶，最後連土地卻都轉手賣給東勢區農會。

「東宮戲院」走過63年歷史，曾經歷山城風華歲月，雖已停業20多年，但這棟具歷史的斑駁建築物，卻勾起東勢人許多舊時的回憶；地方文史工作者建議市府應予保存，留給後人追思與緬懷。台中市文化資產處長李智富強調，「東宮戲院」不符合歷史建築基準，不具文資保存價值。

東勢農會總幹事田士欣強調，東宮戲院佔地270坪，目前已由農會收購，農會初步並無特別使用規劃使用；但8月土地正式交割後，戲院應該會先拆除用來興建停車場，約可容納近50輛自小客車停放，藉此改善東勢區市中心豐勢路停車一位難求的現況。