一名男網友昨日搭北捷，在台北101／世貿站1號出口出站，要搭電扶梯到1樓時，發現旁邊牆上有個雨傘指示燈，經了解該指示燈會視天氣好壞，決定要不要亮燈，圖文引發1.2萬網友關注，許多人感到新奇，但有內行人說該指示燈已裝設很久，目的是為了避免旅客擠在地面出口屋簷下才拿雨。

原PO昨（26）日於臉書社團《路上觀察學院》指出，昨下午從北捷台北101／世貿站1號出口出站，上電扶梯看到右手邊的牆上有個方形的雨傘指示燈，經了解該指示燈會依照天氣變化決定要不要亮燈，若燈亮著表示戶外正在下雨，反之則代表外面是好天氣。

圖文曝光，引發1.2萬人按讚，「第一次知道這麼貼心的提醒」、「謝謝你讓我這個沒去過台北的鄉下人看到台北」、「希望我房間也可以有這個」、「哇這個很讚欸」、「西門6號出口也有」、「好可愛喔！第一次看到這種指示，搭捷運真的會好奇外面天氣怎樣」、「謝謝告知，常常搭捷運卻沒發現有這麼貼心的設計」。

留言中有內行人說，這款貼心設計已裝設好多年，為的是避免旅客到了出口才急著拿傘，堵住出入口，「這不是很久以前就有了，還有好幾處！目的是為了避免擠在地面出口屋簷下才拿雨傘，讓大家在在地下先準備好拿手上，因為擠在出口不走，又一直有人上來，恐發生推擠跌落樓梯」。