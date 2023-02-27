美國在台協會今天表示，美方在美國在台協會的主持下，於2月15日及16日兩天，主辦「美國-東亞半導體供應鏈韌性工作組」視訊會議，討論如何加強半導體行業的供應鏈。來自美國、日本、大韓民國和台灣的與會者和觀察員都參加了討論。

韓國《韓聯社》披露，晶片四方聯盟（Chip 4或Fab 4）半導體供應鏈韌性工作組正式會議，已在2月16日舉行，韓國首席代表由駐台北韓國代表部人士出席，韓國外交部、產業部派司局級官員作為觀察員出席。

該報導指出，採用這個獨特的形式，是為了遵守「一個中國」原則，避免給外界呈現，台灣和其他國家之間進行「政府間」協商的形象。該場視訊會議由美國主辦，美國在台協會承辦。

外界認為，晶片四方聯盟是針對中國的半導體同盟，但《韓聯社》報導指稱，韓國政府否認其排他性，並解釋，該工作組沒有討論出口管制問題或是交換智慧財產權資訊和企業機密，更沒有民間企業參加。

對此，AIT發言人表示，美國在美國在台協會的主持下，於2月15日及16日主辦該視訊會議，討論如何加強半導體行業的供應鏈。來自美國、日本、大韓民國和台灣的與會者和觀察員參加了討論。